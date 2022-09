Mobiles Arbeiten: VW-Tochter Audi gibt Geld für Büromöbel

Im Volkswagen-Konzern gibt es viele Modelle und Überlegungen für neue Formen der Zusammenarbeit. Dieses Foto entstand im We Campus von VW in Berlin.

Audi will beim Thema hybrides Arbeiten im Volkswagen-Konzern eine Vorreiterrolle übernehmen. Am 1. Oktober 2022 tritt die Betriebsvereinbarung „Hybrides Arbeiten“ an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm in Kraft. Die Betriebsvereinbarung sieht ein noch höheres Maß an Flexibilität für die Mitarbeitenden vor. Sie können ihren Arbeitsort frei wählen, eine Vorgabe an Präsenztagen gibt es nicht. Der Ausbau von Desk-Sharing, die Neugestaltung von Büroflächen sowie eine finanzielle Unterstützung für Mitarbeitende zum ergonomischen mobilen Arbeiten „machen mobile und Präsenzarbeit noch besser miteinander vereinbar“, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Hybrides Arbeiten ist der neue Standard der Audi-Arbeitswelt“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können gemeinsam mit ihrer Führungskraft individuell festlegen, an welchen Tagen sie ins Büro kommen und wann sie mobil arbeiten, sofern dies mit ihrer Arbeitsaufgabe vereinbar ist. Starre Vorgaben sieht das Regelwerk ausdrücklich nicht vor. So haben Mitarbeiter laut Audi-Einschätzung eine noch größere Freiheit, ein zur eigenen Lebenssituation passendes Arbeitsmodell zu finden und selbstbestimmt und flexibel zu arbeiten. Die neue Betriebsvereinbarung „Hybrides Arbeiten“ ist eine Weiterentwicklung der seit 2016 bestehenden Betriebsvereinbarung „Mobiles Arbeiten“. Xavier Ros, Vorstand für Personal und Organisation bei der Audi AG, sagt dazu. „Die neue Betriebsvereinbarung ist für uns ein konsequenter Schritt auf unserem Weg hin zu einer hybriden Arbeitswelt. Sie ist zugleich Ausdruck einer Unternehmenskultur, die von Eigenverantwortung und Vertrauen geprägt ist und die wir auch in Zukunft konsequent fördern.“ Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Mosch (Ingolstadt) und sein Stellvertreter Rainer Schirmer (Neckarsulm) betonen: „Hybrides Arbeiten ist der neue Standard der Audi-Arbeitswelt. Natürlich denken wir dabei gleichzeitig an die Belegschaftsmitglieder, die aufgrund ihrer Tätigkeit nicht von zu Hause arbeiten können. Hier erarbeiten wir gerade gemeinsam mit dem Unternehmen neue Raumkonzepte und flexiblere Arbeitsmodelle, um die Arbeitsbedingungen in den Werken zu verbessern.“

Es gibt Geld und ein IT-Paket

Für die Zusammenarbeit in hybriden Teams verbessert Audi an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm die technischen und räumlichen Voraussetzungen. Sukzessive entstehen in den kommenden Jahren neue Arbeitsumgebungen einschließlich moderner Kreativräume, Besprechungsräume, Projektecken, Lounges oder Meetingbereiche für Kommunikation, Vernetzung und Zusammenarbeit. Einen größeren Stellenwert räumt die Betriebsvereinbarung dem Desk-Sharing ein, an dem Mitarbeiter freiwillig teilnehmen können. Anstelle von persönlichen Arbeitsplätzen teilen sich die Mitarbeiter die Räumlichkeiten flexibel auf. Den Raum oder Tisch, den sie gerade benötigen, buchen sie bequem über ein digitales Tool. Audi stellt Mitarbeitenden, die mobil arbeiten können und am Desk-Sharing teilnehmen möchten, ein IT-Paket zur technischen Ausstattung für das mobile Arbeiten zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten diese Beschäftigten einen Gutschein im Wert von 500 Euro beziehungsweise temporär bis zum 30. Juni 2023 sogar von bis zu 750 Euro, mit dem sie ergonomische Büroausstattung für das mobile Arbeiten kaufen können.

Studie: Flexibilisierung führt zu positiven Effekten

Wie positiv eine Flexibilisierung der Arbeitsmodelle wirkt, hat Audi gemeinsam mit der Universität St. Gallen wissenschaftlich untersucht. Für die Studie hatten Unternehmen und Forscher mehr als 1.500 Mitarbeitende aus über 100 Abteilungen befragt. Zentrales Ergebnis ist, dass Teams, die gemeinsame Vereinbarungen ausgearbeitet hatten, ein klareres Verständnis über die hybride Zusammenarbeit entwickelten. Gegenseitiges Vertrauen und Verbindlichkeit seien in diesen Teams deutlich ausgeprägter. „Zugehörigkeitsgefühl und Authentizität steigen, zusätzlich konnten wir einen positiven Effekt auf Perspektivenvielfalt und Chancengleichheit messen“, sagt Projektleiterin Carina Behrends aus dem Diversity Management bei Audi. Gleichzeitig bleibe die gemeinsame Arbeit im Büro ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Der persönliche Kontakt stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl und lasse im gemeinsamen Austausch innovative Ideen entstehen.

