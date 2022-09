VW Classic Parts: Mitarbeiter legen die Arbeit nieder

Wolfsburg. Ohne Denkzettel geht es offenbar nicht voran bei der kleinen Firma in Detmerode. Die Belegschaft macht nun richtig Druck.

Da, wo VW draufsteht, gilt nicht immer der entsprechende Tarifvertrag, kritisiert die IG Metall. Nun wird die Arbeit bei Classic Parts am Mittwoch zwei Stunden ruhen.

Die IG Metall hat die Beschäftigten der Volkswagen Classic Parts dazu aufgerufen, die Arbeit am Mittwoch, 7. September, für 2 Stunden niederzulegen. Grund sei die Verweigerungshaltung des Arbeitgebers, die Tarifverträge der Volkswagen AG anzuerkennen. Die IG Metall hatte in neun Verhandlungsrunden ihre Bereitschaft bekundet, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Volkswagen-Classic Parts bei einem Tarifabschluss zu berücksichtigen.

Treffen im Gewerkschaftshaus

Die Arbeitgeberseite lehnt eine VW-Tarifstruktur bisher ab. Die Mitglieder der IG Metall bei der VW Classic Parts sind mit dem Verhalten ihres Arbeitgebers unzufrieden und fordern ein Ende des jahrzehntelangen tariflosen Zustands. Die Beschäftigten fühlen sich als Teil der Volkswagen-Familie. Sie haben sich in einer Mitgliederversammlung nun einstimmig dafür entschieden, zunächst einmal ihre Arbeit für 2 Stunden niederzulegen. Klare Forderungen nach einer besseren Bezahlung, der Übernahme der 35-Stunden-Woche oder einer Altersteilzeitregelung sind nur einige Beispiele, die im Volkswagen-Umfeld seit vielen Jahren selbstverständlich sind. Ungerechtigkeiten und Intransparenz müssten endlich ein Ende haben und die Arbeitsbedingungen auf ein solides Fundament gestellt werden. Die Beschäftigten werden sich deshalb am Mittwoch,7. September, gegen 9.30 Uhr am Gewerkschaftshaus treffen, um gemeinsam bei einem Frühstück die aktuelle Situation zu diskutieren und weitere Maßnahmen zu beraten. Begrüßt werden sie dabei vom 2. Bevollmächtigten der IG Metall Wolfsburg, Christian Matzedda sowie dem örtlichen Betriebsbetreuer, Harald Errerd. Auch der Verhandlungsführer der IG Metall, Thilo Reusch, wird vor Ort sein und noch einmal über den bisherigen Verhandlungsverlauf und die starre Haltung der Arbeitgeberseite berichten.

