Piep, piep, piep – bei VW haben sich alle ganz doll lieb

In einem Webcast des VW-Betriebsrates hat der neue Konzernchef Oliver Blume am Dienstag Zeugnis abgelegt für das neue Miteinander beim Autobauer. Der unterhaltsame Dauerzoff zwischen Blume-Vorgänger Herbert Diess und dem Betriebsrat gehört wohl endgültig der Vergangenheit an. Das geneigte Publikum wird in Wolfsburg keinen Streit auf offener Bühne mehr geboten bekommen. In einem Webcast des Betriebsrates gab es noch eine interessante Neuigkeit.

„Olli soll einer von uns werden“

Blume und Betriebsratschefin Daniela Cavallo duzen sich. Das gab es noch nie bei Volkswagen. Auch mit Cavallos Vize Gerardo Scarpino ist der Porsche- und Konzernchef mit heimatlichen Wurzeln in der Region per Du. Cavallo sprach vom „lieben Olli“. Und Scarpino ergänzte: „Olli soll hier bei Volkswagen einer von uns werden. Das ist nicht jedem gelungen.“ Bei den warmen Worten wird es wohl dennoch nicht dauerhaft bleiben können. Bereits am 28. September präsentieren sich Blume und sein Team auf der Betriebsversammlung den Beschäftigten. Ob es dann nur positive Nachrichten gibt, wird man sehen. Denn hinsichtlich der Effizienzsteigerungen auch im Stammwerk wird der Neue wohl kaum andere Töne anschlagen als Vorgänger Diess.

