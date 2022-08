Bei VW in Wolfsburg fallen drei Golf-Schichten aus

An der Montagelinie 2, wo Golf und Golf Variant montiert werden, fielen am Freitag zwei Schichten aus.

Versorgungsengpässe haben am Freitag zum Ausfall von drei Schichten im Stammwerk geführt. Betroffen waren die Früh- und Spätschicht an der Golf-Montagelinie 2 (Golf, Golf Variant) und die Spätschicht an der Montagelinie 3 (Golf). Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage. Bisher war die Produktion nach der Sommerpause weitgehend stabil gelaufen. Unter anderem fehlten jetzt wohl wieder Halbleiter.

Aufträge sollen schnell abgearbeitet werden

Grundsätzlich dürfte es in den nächsten Wochen eher auf Extraschichten an den Wochenenden hinauslaufen. Zwar unterliegt die Teileversorgung mit Chips und Kunststoffteilen weiterhin einer gewissen Schwankung. Dennoch aber will man in Wolfsburg alles daran setzen, die laut VW hohen Bestelleingänge schneller abzuarbeiten. Kunden müssen derzeit sehr lange auf ihre neuen Volkswagen warten.

