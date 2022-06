Volkswagen unterstützt Berliner Kunstprojekt

Ein Dach, das zu einem Schiff wird, ein Antrieb, der Recycling und Nachhaltigkeit vereint, und ein Reisekonzept, in dessen Mittelpunkt die Begegnung steht: Das Projekt „citizenship“ des Zentrums für Kunst und Urbanistik Berlin (ZK/U) ist ein Beitrag zur „documenta fifteen“. VW unterstützt das Projekt und begleitet die Reise, die quer durch Deutschland zur weltweit wichtigsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst führt.

Ein Jahrzehnt lang haben die Künstlerinnen und Künstler des Berliner Kollektivs „KUNSTrePUBLIK“ unter diesem Dach in Berlin-Moabit zusammengearbeitet – nun wurde das alte hölzerne Satteldach als Beitrag für die „documenta fifteen“ abgetragen und auf den Kopf gestellt. Zum Schiff umgebaut tritt es eine Reise an, „bei der Nachhaltigkeit, inspirierende Begegnungen und die Kraft der Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen“, wie es in der Mitteilung heißt.

60 Tage soll die Reise von Berlin über Wolfsburg nach Kassel dauern

Damit die 60-tägige Reise ohne fossile Brennstoffe gelingt, wurde die „citizenship“ mit nachhaltigen und recycelten Antriebssystemen ausgestattet. In einer Kooperation des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik mit Volkswagen wurde ein rund 36 KW starker Elektromotor eines Golf-Citystromers aufgearbeitet. Der Strom für den Betrieb des Motors wird unterwegs neben einer Photovoltaikanlage, Direkt-Methanol-Brennstoffzellen und kleinen Windrädern auch mithilfe von recycelten Fahrrädern generiert, die von der Schiffscrew und ihren Gästen besetzt werden. Beim Einbau unterstützten zwei Auszubildende aus dem VW-Werk Kassel.

Zwei Wochen vor der Eröffnung der „documenta“ legt die „citizenship“ in Berlin ab und kommt vier Wochen nach der Eröffnung am 22. Juli in Kassel an. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 bis 20 Kilometern pro Tag steuert das Schiff verschiedene Orte entlang der Flussufer von Havel, Mittellandkanal, Weser und Fulda an – auch Wolfsburg.

Das Schiff soll eine wichtige Botschaft vermitteln

Benita von Maltzahn, Leiterin Cultural Engagement bei VW, sagt: „Das Schiff bewegt sich mithilfe menschlicher Kraft und ausschließlich mit nachhaltig erzeugten Energien. Hier erfährt eine überaus wichtige Botschaft eine spannende Interpretation, die schon unsere Auszubildenden beim Bau begeistert hat und noch viele Menschen mehr erreichen wird.“

