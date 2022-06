Autostadt Wolfsburg übergibt den ersten Volkswagen ID.5

Wolfsburg. Lokman Benli aus Walsrode nahm in der Wolfsburger Autostadt das elektrische SUV-Coupé für seine Fahrschule entgegen – und hat große Pläne.

Im Kundencenter der Autostadt wurde am Donnerstag, 2. Juni, der erste ID.5 ausgeliefert. Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, und Felix Rudhart, Leiter Vertrieb MEB und Digitale Produkte bei Volkswagen Deutschland, sowie Kathleen Kusebauch, Kundenbetreuerin bei der Fahrzeugauslieferung, übergaben Lokman Benli, Inhaber der Fahrschule „Bei Lokman“ in Walsrode, das erste SUV-Coupé mit vollelektrischem Antrieb, wie die Autostadt mitteilt.

Mandy Sobetzko erklärte dazu: „Mit dem neuen ID.5 haben unsere Abholerinnen und Abholer ab sofort die Möglichkeit, jedes Modell der ID.-Familie bei uns in Empfang zu nehmen. Das unterstreicht einmal mehr die Bedeutung der Autostadt als führende Automobil-Destination.“

Der neue Inhaber will seinen Fuhrpark komplett auf E-Modelle umstellen

Lokman Benli freut sich darauf, künftig auf dem neuesten Modell der ID.-Familie Fahrschüler auszubilden: „Wir haben uns für den ID.5 entschieden, weil er Nachhaltigkeit, Komfort und die notwendige Sicherheit perfekt vereint – das werden auch unsere Fahrschülerinnen und -schüler schätzen. Und weil der Elektromobilität die Zukunft gehört, möchten wir unseren Fuhrpark perspektivisch komplett auf elektrifizierte Fahrzeuge aus der ID.-Familie umstellen.“ Der Farbton seines neuen Wagens heißt übrigens Gletscherweiß-Metallic-Schwarz

Fast zeitgleich mit der Auslieferung in Wolfsburg sei auch in der Gläsernen Manufaktur Dresden der erste ID.5 an einen Kunden übergeben worden.

