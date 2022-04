VW in Wolfsburg

VW in Wolfsburg Bombenfund im Wolfsburger VW-Werk – Hallen evakuiert

Im Volkswagen-Werk Wolfsburg ist am Dienstagnachmittag bei Erdarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Fundort liegt im Baufeld im Bereich der Ladestraße. In einem Umkreis von 300 Metern wurde vorsorglich evakuiert, wie das Unternehmen mitteilte.

Betroffen davon sind mehrere Hallen, darunter auch die Hallen 12, 30 und 40. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes seien im Einsatz.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wieder Bombenfunde bei VW

Im Umfeld des Werksgeländes gibt es immer wieder Funde. Erst vergangenen August rückten Experten des Kampfmittelräumdienstes an, um eine Baugrube in der Weststraße in unmittelbarer Nähe zu Tor Sandkamp zu überprüfen.

Dort hatten Bauarbeiter bei Baggerarbeiten einen verdächtigen Gegenstand im Boden gefunden. Zunächst wurde vermutet, dass es sich dabei um eine Bombe oder Mine aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Später gab es Entwarnung: Bei dem metallischen Gegenstand handelte es sich nur um ein „tellergroßes Schrottobjekt“.

Wir aktualisieren diesen Artikel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de