Neue VW-Fabrik: Darf Wolfsburg am Freitag jubeln?

Der Preis ist heiß – und am nächsten Freitag wird er verteilt. Dann nämlich tagt der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch bekannt geben, wo die Fabrik für die Elektrolimousine Trinity gebaut wird. Nach derzeitigem Stand ist Warmenau der aussichtsreichste Kandidat. Das allerdings muss nicht heißen, dass Wolfsburgs kleinstes Dorf auch tatsächlich den Zuschlag erhält.

Riesenherausforderungen – Mit dem Zuschlag ist es nicht getan

Der Betriebsrat hat unmissverständlich verlangt, dass die Giga-Factory im oder im direkten Umfeld des Stammwerkes entsteht. Da Konzernchef Herbert Diess bereits mehrfach gesagt hat, dass er nur einen Fabrikneubau für sinnvoll hält, wäre das die Entscheidung für Warmenau. Die Landkreise Gifhorn und Helmstedt, die gleichfalls Grundstücke angeboten hatten, wären dann aus dem Spiel. Die wahren Probleme aber dürften erst nach der Entscheidung deutlich werden. Das Projekt ist in jeder Beziehung bemerkenswert. Der Platzverbrauch ist enorm. Für die Verkehrsanbindung müssen intelligente und verträgliche Lösungen im Sinne der Menschen in Warmenau, Sandkamp und Brackstedt gefunden werden. Und auch die Ausgleichsmaßnahmen für den massiven Eingriff in die Natur haben es in sich.

