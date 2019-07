62 Kinder blicken hinter die Kulissen von VW in Wolfsburg

Zum Auftakt der Ferienbetreuung erkundeten die Kinder am Montag während der Werktour schon mal die Produktion von Europas größtem Automobilwerk. Am Dienstag verbringen die Mädchen und Jungen den ganzen Tag in der Autostadt.

62 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren schauen seit Montag vier Tage lang hinter die Kulissen von Europas größtem Automobilwerk. Sie nutzen die Ferienbetreuung bei Volkswagen in Wolfsburg. Fachbereiche des Werkes, aber auch der VfL Wolfsburg und die Autostadt unterstützen die Aktion ideenreich, wie Volkswagen mitteilt. Die von der Abteilung Diversity und Frauenförderung organisierte und vom Betriebsrat unterstützte Betreuung gibt es seit 2011.

In den nächsten vier Tagen besuchen die Mädchen und Jungen die Lernwerkstatt der Qualitätssicherung, wo sie lernen, ihre Sinne zu schärfen, und in der VfL-Fußball-Welt erleben sie den Alltag der Bundesliga-Profis. Im Simulator der neuen Brandschutzzentrale üben sie das Feuerlöschen, und bei der Werkeisenbahn erfahren sie, wie moderne Hybridloks das Material für die Autoproduktion emissionsarm in die Fertigungshallen liefern. Außerdem geht es diese Woche in die Sonderlackiererei, zur Werkpost, zu Volkswagen TV und auch in die Autostadt, wo verschiedene Workshops rund um das Thema Mobilität stattfinden. Zum Auftakt waren die Mädchen und Jungen am Montag im Gesundheitswesen, der Instandhaltung und auf Kinderwerktour. red