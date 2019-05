Jubiläumskäfer wird im Showroom in Detmerode ausgestellt

Wolfsburg. Mitglieder des 1. Käferclubs Wolfsburg haben ihn restauriert. Am Freitag wurde der Wagen an das Automuseum übergeben.

Der 1. Käferclub Wolfsburg hat für seine Aktivitäten bei Oldtimertreffen ein Sondermodell aus der Reihe Jubiläums-Käfer „50 Jahre Käfer“ von 1985 fahrtauglich restauriert. Am Freitag wurde der Wagen an das Automuseum Volkswagen im Beisein der Beteiligten – der Helfer des Käferclubs, des Freundeskreises des Automuseums und der Firmen-Mitarbeiter, die das Projekt gesponsert haben – übergeben, wie das Museum mitteilt.

Der Wagen gehört seit zwei Jahrzehnten zum Bestand des Automuseums Volkswagen und befand sich in einem restaurationsbedürftigen Zustand – das richtige Objekt für den 1. Käferclub Wolfsburg, der für Auftritte bei Veranstaltungen ein Demonstrationsmodell zum Zerlegen suchte. Hintergrund war die Anfrage der Geschäftsführung der Messe in Bremen, ob man für die Classic-Show im Februar dieses Jahres einen Auftritt anbieten könne, der auch junges Publikum anspricht und die Gäste fasziniert: Der Auftritt bestand dann im Auseinandernehmen und Zusammensetzten des Wagens in drei Tagen. Zuvor und danach hat der Club mit Unterstützung einiger Sponsoren den Jubiläumskäfer optisch und technisch wieder aufbereitet. Die Unterstützer sind: Strahlwerk De Luxe aus Saalfeld, Classic Construction aus Saalfeld, Volkswagen Classic Parts aus Wolfsburg und der 1. Vorsitzende des Käferclubs Wolfsburg mit weiteren Mitgliedern. Nun soll der Wagen dauerhaft im Showroom von Volkswagen Classic Parts in Detmerode ausgestellt werden.