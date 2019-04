Carpe Diem in Wolfsburg bekommt 20.000 Euro für Caddy

Carpe Diem bekommt 20.000 Euro von der VW-Belegschaft für einen VW-Caddy. Betriebsräte, Vertreter des Personalwesen und von Carpe Diem bei der Scheckübergabe in den Räumen an der Poststraße.

. Aus der VW-Belegschaftsspende gehen 20.000 Euro mit dem Verwendungszweck eines VW-Caddy an die Einrichtung Carpe Diem der Diakonische Gesellschaft in der Poststraße. „Auch benachteiligte Menschen in schweren Lebenslagen müssen mobil sein können, damit sie am Zusammenleben unserer Gesellschaft teilhaben. Darum unterstützt die VW-Belegschaft diese Spende voll und ganz“, sagten die Betriebsräte Andreas Hoppenbrink und Marcus Kirste laut einer Pressemitteilung den Volkswagen-Konzernbetriebsrates.

Für das Personalwesen erklärte Ralf Witte: „Seit den Zeiten des Käfers liefert Volkswagen Mobilität für alle Teile der Gesellschaft. Diesen Anspruch erfüllt unser Unternehmen auch hier.“

Carpe Diem (lateinisch für „nutze den Tag“) ist eine von der Diakonie getragene Einrichtung. Dort treffen sich unter anderem Obdachlose. Die Besucher bekommen eine warme Mahlzeit, können Wäsche waschen, Haare schneiden, das Internet nutzen und eine Sozialberatung in Anspruch nehmen sowie sich in Wohnungsfragen helfen lassen. Auch um den Transport größerer Sachspenden weiterhin aufrechterhalten zu können, soll der VW- Caddy genutzt werden.

Die Wolfsburger Volkswagen Mitarbeiter haben vergangenes Jahr mehr als 460.000 Euro als Belegschaftsspende 2018 gesammelt. Sie kommt 31 gemeinnützigen Projekten und Organisationen in der ganzen Region zu Gute – von Wolfsburg und Gifhorn über Helmstedt bis nach Oebisfelde. Damit finanzieren sie langfristige Sozialprojekte sowie dringend benötigtes Büro- und Arbeitsmaterial.