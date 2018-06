Ausbildung bei VW – Bewerbung ab Sonntag möglich

Ab Sonntag nimmt Volkswagen in Deutschland Bewerbungen für Ausbildungs- und duale Studienplätze zum Ausbildungsstart 2019 an. Das Unternehmen bildet in rund 30 technischen und kaufmännischen Berufen aus. Abiturienten stehen zudem 20 duale Studiengänge offen. Der Bewerbungszeitraum endet bei...