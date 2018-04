Konzern-Azubis rappen gegen Kollega und Co.

Glitzer, Glanz und Gloria – das sind für gewöhnlich die telegen Zutaten der Echo-Verleihung. In der Vorwoche gab es bei der Verleihung der Musikpreise in Berlin stattdessen einen handfesten Skandal. Für den sorgte die Preisvergabe an die Rapper Kollegah und Farid Bang, die mit antisemitischen...