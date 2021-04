Verkehrsunfallflucht in Wolfsburg: 4000 Euro Schaden

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die Tat hat sich laut Mitteilung der Polizei zwischen Mittwochnachmittag, 14 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr, ereignet. Es sei ein Sachschaden von mindestens 4000 Euro entstanden.

Der Fahrer stößt gegen ein Auto, das auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wird

Ein unbekannter Autofahrer fuhr demnach auf der Sandkrugstraße, bog nach rechts in die Straße Kronekenberg ab, um anschließend nach links in die Kantor-Wurm-Straße abzubiegen. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Polo, der wiederum auf einen davor geparkten Opel geschoben wurde. Danach setzte der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern seine Fahrt fort.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer etwas von dem Unfall mitbekommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde unter (05363) 809700.

red