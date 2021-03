Ein vermeintlicher Handwerker sei vor der Tür geblieben, der andere sei mit der Seniorin in die Küche gegangen. Dort habe er sich die Wasserrohre angesehen.(Symbolfoto)

Vorsfelde. Als die Seniorin wieder allein in ihrer Küche war, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie und weiteres Bargeld gestohlen worden waren.

Falsche Handwerker stehlen in Wolfsburg Bargeld

Am Mittwochvormittag gelang es zwei falschen Handwerkern, sich Zutritt zu dem Haus einer Rentnerin in Vorsfelde zu verschaffen und Bargeld zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt, hätten zwei unbekannte Männer an der Tür geklingelt und der Hausbesitzerin erklärt, dass die Wasserrohre überprüft werden müssten. Die Seniorin habe sich nach einem Ausweis erkundigt, der ihr jedoch nur kurz gezeigt worden sei.

Einer der falschen Handwerker wollte mit der Seniorin die Wasserrohre im Keller ansehen

Ein vermeintlicher Handwerker sei vor der Tür geblieben, der andere sei mit ihr in die Küche gegangen. Dort habe er sich die Wasserrohre angesehen. Im Anschluss habe der Mann mit der Seniorin die Wasserrohre im Keller ansehen wollen. Als sie kurze Zeit später wieder allein in ihrer Küche war, habe sie bemerkt, dass ihr Portemonnaie und weiteres Bargeld gestohlen worden waren.

So beschreibt das Opfer die Täter

Die erste Person soll circa 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank gewesen sein. Der Mann habe eine dunkle Arbeitsjacke mit Kapuze getragen. Die zweite Person war schätzungsweise 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte dunkle Haare mit einem Seitenscheitel. Bekleidet war er mit einer blau-weiß karierten Jacke. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

