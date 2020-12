Heiligabend feiern Vorsfeldes Katholiken unter freiem Himmel

Vorsfelde. In Zusammenarbeit mit dem SSV Vorsfelde findet am 24. Dezember ab 15 Uhr ein Gottesdienst im Drömlingstadion statt.

Weihnachten ist in diesem Jahr ganz anders. Die katholische Kirche in Vorsfelde feiert an Heiligabend um 15 Uhr einen Gottesdienst unter freiem Himmel, konkret auf dem A-Platz des Drömlingstadions direkt am Kanal. Dafür hat sich die St. Michael Gemeinde die Unterstützung des SSV Vorsfelde geholt, und: „Natürlich haben wir sofort unsere Unterstützung zugesagt“, so der Vorsitzende des SSV, Rüdiger Adamczyk bei einem Lokaltermin im Stadion. Dabei waren neben Vertretern des Männerstammtisches der Kirchengemeinde sowie des SSV Vorsfelde auch die Sängerin Melina Svoboda und Stefan Köpf vom Orchester der Stadtwerke Wolfsburg. Ganz einfach ist das Unterfangen Gottesdienst an Heiligabend wohl nicht. Dennoch wollen sie es wagen.

Man hoffe, dass sich die Corona-Situation bis Heiligabend noch etwas entspanne, so der SSV-Vorsitzende. Man wolle auf gar keinen Fall der Auslöser für einen Hotspot werden. Das vorweggeschickt erzählte Adamczyk vom Hygienekonzept des Tages, das unter anderem ehrenamtliche Helfer des SSV umsetzen werden. Beide Flügel des Eingangstores stehen demnach offen, um Begegnungen möglichst zu vermeiden. Vor dem Eingang sollen Stehtische mit Desinfektionsmittel und Formularen zur Registrierung bereitstehen. Das Spielfeld wird an Heiligabend zum Altarraum. Dafür bauen die Organisatoren eine Bühne gleich gegenüber der Tribüne auf. Dort dürfen die Gottesdienstbesucher Platz nehmen. Maximal sind 250 Menschen zu diesem besonderen Anlass erlaubt, wie Henry Parrer und Thomas Lehnert vom Orgateam erklärten. Freiwillige Helfer werden die Besucher auf der Tribüne einweisen. „Weihnachten ist in diesem Jahr eine große Herausforderung“, sagte Pfarrer Thomas Hoffmann, aber: „Die Gemeinden entwickeln kreative Ideen für neue lithurgischen Formen und Versuch.“ Ohne Corona wäre die Kirche demnach nicht auf die Idee gekommen, beim SSV um Hilfe zu bitten. Es passiere sehr viel Kreatives, damit die Menschen nicht auf das Fest verzichten müssten. Einen Gottesdienst in St. Michael etwa hätten nur 28 Menschen erleben können. „Das ist für Weihnachten einfach nicht angemessen“, so der Pfarrer, und: „Ostern, das höchste Fest der Christen, ist schon ausgefallen, das soll mit Weihnachten nicht passieren“, so Henry Parrer. Stefan Köpf vom Stadtwerkeorchester wird den Gottesdienst mit drei weiteren Musikern als reines Blechbläserquartett begleiten. Melina Svoboda singt dazu. Ein echtes Experiment, wie sich herausstellt, denn Köpf wusste vom Engagement der Sängerin bis zum Pressetermin nichts, aber: „Wir freuen uns darauf. Für uns ist das der vierte Auftritt in diesem Jahr“, sagte er. Musiker und Sängerin träten ohne Gage auf, so Kirchenvorsteher Norbert Batzdorfer, und: „Es braucht eine zugkräftige Stimme, damit die Menschen unter der Maske mitsingen“, meinte Pfarrer Thomas Hoffmann. Explizit müsse auch an Heiligabend auf die Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung geachtet werden. Wer sich vor dem Gottesdienst registrieren will, kann das online tun: www.kirchewolfsburg.de