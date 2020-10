Autofahrer in Vorsfelde betrunken und nicht angeschnallt

Weil er nicht angeschnallt war, ist ein 63 Jahre alter Autofahrer am Montagmorgen um 8.20 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrer, der mit seinem VW Fox auf der Lange Straße in Vorsfelde unterwegs war, zu stoppen und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch beim 63-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest brachte stattliche 1,71 Promille ans Tageslicht, so die Polizei. Dem Autofahrer wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

red