Fünf-Arm-Knoten Nordsteimke: zweiter Bauabschnitt begonnen

Die Fünf-Arm-Kreuzung in Nordsteimke.

Die Arbeiten am Fünf-Arm-Knoten in Nordsteimke laufen auf Hochtouren, wie die Stadt mitteilt. Das gemeinsame Projekt vom Geschäftsbereich Straßenbau der Stadt und der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) erfolgt dabei in zwei Bauabschnitten und unter Vollsperrung des betreffenden Bereiches. Straßen- und Kanalbau seien genau aufeinander abgestimmt.

Erster Bauabschnitt ist nach vier Monaten abgeschlossen

Im ersten Bauabschnitt, der vier Monate andauerte und bereits beendet ist, wurden die Steinbeker Straße und der südliche Teil der Hehlinger Straße zwischen den vorhandenen Grundstücksgrenzen komplett erneuert. Dabei wurden rund 140 Meter Regenwasserkanal inklusive zehn Schachtbauwerken sowie zehn Regenwasser-Hausanschlüssen und zwei Schmutzwasser-Hausanschlüssen hergestellt, heißt es in der Mitteilung.

Wobcom verlegt darüber hinaus Datenleitungen

Dafür war eine sogenannte Dükerung – eine Unterquerung der vorhandenen Trinkwasserleitung mit einem besonderen Bauwerk – erforderlich. Außerdem wurden im Zuge der Arbeiten einige Absperrvorrichtungen und Abdeckkappen erneuert. Im Straßenbau wurden schließlich fast 1000 Quadratmeter Asphaltfahrbahn, rund 165 Meter Naturborde und -rinnen, etwa 90 Meter Betonborde und -rinnen sowie 600 Quadratmeter Pflaster in Gehwegen geschaffen. Ebenfalls erneuert wurde im Ausbaubereich die Beleuchtungsanlage.

Die Wobcom hat darüber hinaus weitere Datenleitungen verlegt. Inzwischen wurde der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen. Auch hier werden der Regenwasserkanal, die Fahrbahn und die Gehwege sowie die Beleuchtungsanlage erneuert. Geplant ist, die Arbeiten bis Weihnachten dieses Jahres zu beenden. Die Ersatzpflanzung für den gefällten Baum ist im Herbst geplant.

red