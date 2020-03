791 Pferde treten in Vorsfelde an

Das freut alle Pferdefreunde aus nah und fern: Der Reit- und Fahrverein Vorsfelde (RFV) lädt in den kommenden Wochen zu zwei großen Turnieren in seine Halle an der Dieselstraße ein. Am 14. und 15. März findet ein Dressurturnier statt und am 21. und 22. März folgt ein Springturnier. „Wir erwarten...