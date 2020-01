Einbrecher stehlen aus Real-Markt in Nordsteimke Zigaretten

Diebe brachen in den Real-Markt in Nordsteimke ein.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in Nordsteimke ein. Sie entwendeten nach Angaben der Polizei zahlreiche Zigarettenstangen im Wert von mehreren tausend Euro. Eine sofortige Fahndung verlief im Anschluss ohne Erfolg.

Den Ermittlungen nach brachen die Einbrecher um 0.02 Uhr die Eingangstür des Real-Marktes in der Hehlinger Straße auf. Danach entleerten die Täter offenbar gezielt mehrere Schubladen und rafften eine Vielzahl von Tabakwaren zusammen. Anschließend flüchteten die Einbrecher wahrscheinlich mit einem Mercedes-Benz in Richtung Hehlingen, wie die Polizei mitteilt.

Ein Zeuge hatte zur Tatzeit um 0.02 Uhr am Real-Markt einen lauten Knall gehört. Etwas später sei der Mercedes davongerast. Das Fahrzeug sei auf der Landesstraße 322 in Richtung des Hehlinger

Kreisels gefahren, berichtete der Beobachter. Die zuständigen Ermittler des 2. Fachkommissariats hoffen auf weitere Zeugen. Vermutlich hielten sich die Täter zur Vorbereitung der eigentlichen Tat mit ihrem Fahrzeug im Bereich des großen Supermarkt-Parkplatzes an der Hehlinger Straße auf.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red