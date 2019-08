Mitglieder des Dorfvereins Wendschott bauen neue Bänke

So sehen die neuen Bänke in Wendschott aus.

Mit Beginn des Frühlings hatten sich die Männer der Dienstagsgruppe des Dorfvereins Wendschott ein Ziel gesetzt: Neue Bänke für Wendschott sollten gebaut und verteilt werden. In rund 200 Arbeitsstunden haben Bernd Brehm, Wilhelm Daehre, Horst Bäcker, Dieter Wolter, Heinz Fredersdorf und Eckart Roeßler zwölf Bänke neu gebaut, wie der Verein mitteilt. „Die Arbeit und das Baumaterial dafür stellt der Dorfverein gern zur Verfügung und bedankt sich damit auch bei allen Wendschottern für die großartige Unterstützung bei den Aktivitäten des Dorfvereins. Zusätzlich konnte ein Zuschuss der Bürgerstiftung für dieses Projekt generiert werden“, berichtet Bernd Brehm stellvertretend für die Initiatoren. An den letzten Dienstagen sind acht der Bänke im Ort aufgestellt worden – zum Beispiel an der Alten Schule und in der Wendschotter Feldmark an den stark frequentierten Feld- und Wanderwegen. Sie ersetzen dort die alten Bänke von 1998, die ebenfalls vom Dorfverein Wendschott errichtet worden waren. Die restlichen vier verbleiben im Garten des Niedersachsenhauses, wozu auch noch zwei Tische gefertigt wurden. Die Männer, die sich viel Mühe gegeben haben, die Bänke zu erstellen, hoffen dass Spaziergänger, die auf den Bänken Ruhe und Erholung suchen. red