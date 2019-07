Kanalarbeiten in der Helmstedter Straße in Vorsfelde

Vorsfelde. Der Verkehr in der Helmstedter Straße, Am Drömlingstation und in der Kümmelgasse wird mittels einer dreiseitigen Ampelschaltung geregelt.

Im Bereich der Fahrbahn in der Helmstedter Straße, im Kreuzungsbereich Am Drömlingstadion, werden Kanalsanierungen im Zeitraum von Montag, 15. Juli, bis 2. August stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Der Verkehr in der Helmstedter Straße, Am Drömlingstation und in der Kümmelgasse wird während der Bauzeit mittels einer dreiseitigen Ampelschaltung geregelt. Die WVG- Haltestellen „Am Drömlingstadion“ können in diesem Zeitraum nicht durch die Buslinien 203 und 380 angefahren werden. red