Kleine Käfer sind bei der Feuerwehr in Reislingen zu Gast

Die Feuerwehr fasziniert Kinder, und: Für die Drittklässler der Käferschule in Reislingen steht sie sogar auf dem Lehrplan, etwa im Sachkunde- oder sogar im Deutschunterricht. Am Freitag waren sie zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr in Reislingen, sozusagen als Gegenbesuch und Praxiseinheit....