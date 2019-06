Ortsrat Wendschott segnet Baugebiet ab – es gibt aber Kritik

Gefühlt will niemand das letzte Stück Grünfläche in Wendschott bebaut sehen, und doch segnete der Ortsrat den Bebauungsplan „Innere Ortslage“ bei zwei Gegenstimmen ab. Es geht um 20 Wohnhäuser, gebaut als zehn Doppelhäuser in einem Bereich zwischen Wendenstraße und Jägerweg. Sowohl Klaus-Dietrich...