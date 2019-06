Kita-Leiterin Monika Kriebler in Vorsfelde verabschiedet

Einen großen Bahnhof gab es gestern Nachmittag in der katholischen Kindertagesstätte St. Michael in der Marienborner Straße, als die Kita-Leiterin Monika Kriebler in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die 63-Jährige leitete die Kita, in der derzeit 88 Mädchen und Jungen in fünf Gruppen betreut...