600-Jahr-Feier: Velstover erhalten am Samstag Festschrift

Schon im Juli 2017 begannen in Velstove die Planungen für die 600-Jahr-Feier des Dorfes, die am

24. und 25. August mit einem bunten Programm über zwei Tage gefeiert werden soll. Inzwischen liegen die ersten Exemplare der Festschrift druckfrisch vor, die am Donnerstag vom Festausschuss um Moderator Guido Fricke an Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns und die Velstover Mitglieder des Ortsrates übergeben wurden. Das teilt der Velstover Festausschuss mit. In der 56 Seiten starken Festschrift ist das Programm über die beiden Tage der dörflichen Geburtstagsfeier mit den Höhepunkten wie Kinderfest, Festkommers und Tanzabend mit dem Musikspaß Eldingen am Samstag sowie mit dem Bürgerpicknick und dem großen Festumzug detailliert aufgeführt. In ihren Grußworten gratulieren Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns zum Dorfjubiläum. Alle Velstover Vereine und Institutionen wie die Freiwillige Feuerwehr und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde werden in der Festschrift vorgestellt, dazu sind in der „Fundgrube“ Geschichten zu finden, allesamt aus einer Zeit, in der es in Velstove noch eine Schmiede, einen Tante-Emma-Laden, ein Kalthaus und drei Gaststätten gab.

Am kommenden Samstag, 15. Juni, wird nun die Festschrift, die in einer Auflage von 700 Exemplaren gedruckt wurde, an alle Velstover Haushalte verteilt. Wer beim Verteilen im Dorf helfen will, kommt um 14 Uhr zum „Wetter-Esel“, wo die Aktion beginnt. red