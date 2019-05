Beim Kita-Fußballturnier in Vorsfelde gibt es nur Gewinner

Groß ist der Andrang beim 1. Kita-Cup des Projektes „Sport für Kinder“. Das Fußballturnier für die Wolfsburger Kindertagesstätten findet in Kooperation mit dem SSV Vorsfelde und dem Projekt „Boreas Sport – Move and Fun“ am Donnerstag, 13. Juni, im Drömlingstadion statt. Geplant ist eine...