Die Steinbekers tanzen in Nordsteimke

Fröhliche Maifeiern mit Gesang und Spielen fanden am 1. Mai und auch schon tags zuvor auf den Dörfern statt. In Nordsteimke richteten die Jungen Väter das Maifest am Tag der Arbeit schon zum 17. Mal vor dem Lindenhof aus. Der blau-gelbe Mast mit den Schildern der Vereine wurde mit Treckerhilfe...