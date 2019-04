Trainieren wie die Profis in Vorsfelde: Wo sind die Kinder?

Na, an diesem Montag wollte wohl niemand in Vorsfelde wie ein Profi trainieren. Zumindest standen Antje Arnds vom Fanprojekt Wolfsburg, Rene Zach von der Jugendförderung der Stadt und der Sportwissenschaftler Stephan Kettner vom VfL allein auf dem Sportplatz an der Carl-Grete-Schule in Vorsfelde....