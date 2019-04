Wolfsburger Kampfsport-Video soll Kinder richtig motivieren

Joel (9) und Fynn (10) sind voll bei der Sache. Mit Schmackes setzen sie ihren Pushkick gegen den Block, den ihnen ihr Trainer Lars Westfeld entgegenhält. Der ist Inhaber des Kampfsportstudios Fightholics an der Langen Straße in Vorsfelde. Am Samstag fand dort ein ganz besonderer Filmdreh statt, an...