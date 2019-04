WN-Geburtstagsständchen für den Moderator

Beim Aufbau der Drömlingmesse ging alles nach Plan. Doch in der Nacht zum Donnerstag war der Sturm so stark, dass er das DRK-Zelt umriss und es wieder aufgestellt werden musste. Auch beim Pflanzenmarkt Barnstorf auf dem Freigelände gingen einige Glasdekorationen zu Bruch. Dirk Warnken beklagt zudem ein völlig verbogenes Glaswindrad, das nicht mehr zu reparieren ist. Insgesamt kamen die Aussteller bei der Drömlingmesse nur zu geringen Sturmschäden.

Am DRK-Stand mit den Ortsvereinen Vorsfelde, Fallersleben, Wolfsburg-Mitte und Heiligendorf-Hattorf wurde an der Erste-Hilfe-Station das Herz-Lungen-Wiederbelebungsgerät mit dem Defibrillator zum Üben vorgestellt, und bei Claus Lameck konnten Notfalldosen mit wichtigen Informationen des Patienten zur Lebensrettung erworben werden. Auch durften sich Interessierte gegen eine kleine Spende mit einem Betreuungshund fotografieren lassen. Beim Heimatverein konnten kleinen Preise gewonnen werden, wenn beim Schwalben-Willkommen-Quiz neun Fragen richtig beantwortet wurden.

Der MT Vorsfelde informierte im Zelt 2, Stand 28, nicht nur über sein Sportangebot, Die Sparten Ju-Jutso und Cross-Fitness werden heute auch Einblick in ihr Übungsprogramm geben. Das Autohaus Adamczik hatte seine breite Fahrzeugflotte aufgefahren. Im Mittelpunkt steht Zoe, das meistverkaufte Elektro-Auto Deutschlands. Das Autohaus Wolfsburg wartete mit Modellen wie T-Cross, Audi-E-Tron und Skoda Karog auf. Und wer sich durch Velstove fahren lassen wollte, der stieg einfach in das Tuk-Tuk-Fahrzeug ein, ein benzingetriebenes Dreiradauto. Wie immer moderierte Thorsten Nieß das Geschehen. Und das an seinem 51. Geburtstag. Die Frauen vom WN-Stand sangen ihm am frühen Morgen prompt ein Ständchen. te