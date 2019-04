Die Polizei kontrollierte am Dienstag in Vorsfelde.

Vorsfelde. Die Polizisten erwischen fünf Fahrzeuge, deren Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen am Fahrzeug erloschen ist.

Polizei kontrolliert in Vorsfelde getunte Fahrzeuge

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt hat am Dienstag zwischen 13 und 21 Uhr Autofahrer kontrolliert. Dabei hatten es die Polizisten laut Mitteilung der Polizei vor allem auf getunte Fahrzeuge und Drogen im Straßenverkehr abgesehen. Es gab zwei Kontrollstellen auf der Oebisfelder Straße und auf der Helmstedter Straße.

Die Polizisten erwischten fünf Fahrzeuge, deren Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen am Fahrzeug erloschen war. Bei zwei dieser Autos waren sogenannte Luftfahrwerke eingebaut. Dabei handelt es sich um nachgerüstete pneumatische Fahrwerke, bei denen mittels Kompressoren Druck in einem Luftbalg erzeugt wird, worüber sich die Höhe des Fahrzeugs variieren lässt. Bei einem der Wagen war das verbaute Fahrwerk noch nicht von einer Überwachungsorganisation auf seine technische Eignung hin überprüft worden. Im zweiten Fall hatte der Besitzer Manipulationen am Fahrwerk vorgenommen.

Außerdem stellten die Beamten zwei Fahrzeuge fest, bei denen eine unzulässige Kombination aus einem verbauten Sportfahrwerk mit Tieferlegung und den angebrachten Felgen- beziehungsweise Reifendimensionen vorlag. Bei einem Auto war ein Schalthebel aus dem Motorsportbereich eingebaut worden. Auch in diesem Fall lag keine entsprechende Genehmigung beziehungsweise Betriebserlaubnis vor.

In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Eigentümer der sportlichen Fahrzeuge müssen diese nun in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzten und darüber einen Nachweis erbringen oder aber die Autos bei der Polizei vorführen. Zudem erwartet sie ein Verwarngeld.

Auch in puncto Drogen wurden die Beamten fündig. Um 19 Uhr überprüften sie den Fahrer eines VW Golf. Der 32-jährige Wolfsburger zeigte bei Tests Auffälligkeiten, woraufhin ein Urintest gemacht wurde. Dieser verlief positiv auf THC, so dass dem Wolfsburger im Anschluss auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Da im VW Golf des Mannes auch zudem mehrere Konsumeinheiten Marihuana aufgefunden wurden, leiteten die Beamten gleich mehrere Strafverfahren ein.