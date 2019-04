Vorsfelder Frühlingsmarkt – Straßen werden gesperrt

Daniela Wegner (rechts) an ihrem Stand mit Klaus-Dieter Bringezu und Sabine Stannat beim Frühlingsmarkt in Vorsfelde im vergangenen Jahr.

Anlässlich des Frühlingsmarktes in Vorsfelde wird die Lange Straße ab der Kreuzung Meinstraße/Kattenstraße bis zur Hausnummer 44 (Höhe Volksbank) in der Zeit von Donnerstag, 11. April, 6.45 Uhr, bis Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Seitens der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) können die Haltestellen Ütschenpaul sowie Petruskirche und Obere Tor in der Langen Straße stadtauswärts nicht angefahren werden. Die Umleitung der Buslinien stadtauswärts (Fahrtrichtung Wendschott) erfolgt über die auf Höhe der Feuerwehr eingerichtete Ersatzhaltestelle „Feuerwehr“ in der Straße An der Meine, die Haltestelle Roßplatz in der Meinstraße und die Carl-Grete-Straße. Der Buslinienverkehr stadteinwärts (Fahrtrichtung ZOB) ist nicht beeinträchtigt. Die Sperrung für den Buslinienverkehr wird am Freitag, 12. April, voraussichtlich um 24 Uhr aufgehoben. Die Wiederherstellung der planmäßigen Busverbindungen erfolgt somit erst am Samstag, 13. April.

Kraftfahrzeuge dürfen die Lange Straße ab Obere Tor bis zum Beginn der Festmeile in umgekehrter Richtung befahren. Die Lange Straße wird für diesen Teil bis zur Hausnummer 44 als Sackgasse ohne Wendemöglichkeit ausgewiesen. Die anliegenden Geschäfte in der Langen Straße können morgens bis 10 Uhr beliefert werden.

Während des Frühlingsmarktes sind die Rettungswege unbedingt freizuhalten. Kraftfahrer, die ihre Fahrzeuge ordnungswidrig abstellen, müssen mit dem kostenpflichtigen Abschleppen ihrer Fahrzeuge rechnen, heißt es in der Mitteilung.

Besuchern des Frühlingsmarktes wird empfohlen, die öffentlich zur Verfügung stehenden Parkplätze am Schützenhaus, am Schulzentrum „Im Eichholz“, in der Amtsstraße sowie im Achtenbüttelweg zu nutzen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geänderte Verkehrsregelung sowie die eingerichteten Haltverbote zu beachten.

Diese Buslinien werden umgeleitet:

