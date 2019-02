Kinderfeuerwehr geht an den Start

. „Sie haben mit der Gründung der Kinderfeuerwehr einen Meilenstein gesetzt“, lobte Stadtbrandmeister Helmut von Hausen die Barnstorfer Brandschützer, als am Samstag im offiziellen Rahmen die Gründungsversammlung nachgeholt wurde. Bereits am 13. August 2018 war die Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen worden, die derzeit acht Mädchen und sieben Jungen stark ist und in diesem Jahr am Orientierungsmarsch teilnehmen möchte und eventuell auch am Nachtmarsch der Jugendfeuerwehren antreten will. Schließlich sollen die ersten Kinder, wenn sie zehn Jahre alt werden, in die Jugendfeuerwehr übernommen werden.

Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung in der Fahrzeughalle am Alten Bierweg führte Ortsbrandmeister Christian Maseberg aus, dass die nun 29 Aktive zählende Wehr im Jahr 2018 zu fünf Einsätzen ausrückte. Dabei wurde ein Stoppelfeldbrand gelöscht und vier Mal technische Hilfe geleistet. Insgesamt wurden 5083 Stunden Zeit für Ausbildung, Arbeitsdienste und Jugendarbeit aufgebracht. Maseberg zeichnete die fleißigsten Aktiven aus. Niklas Schatz brachte es auf 404 Stunden, Maximilian Bednorz war bei 255 Stunden dabei und Pauline Wegner bei 250 Stunden. Wie schon im Vorjahr stehen 2019 wieder Grünkohltour (16. Februar), Weinprobe (23. März) und das Osterfeuer (20. April) im Terminkalender.

29 Aktive zählt die Feuerwehr in ihren Reihen, es gab einige Ehrungen bei der Jahresversammlung. Stadtbrandmeister von Hausen, zweiter von links, dankte allen für ihren Einsatz. Foto: Feuerwehr Barnstorf

Auch das Pfingstzeltlager (7. bis 10. Juni) für die Jugend des Dorfes und das Grillen im Werksurlaub (2. bis 4. August) wird es wieder geben. Gruppenführer Tobias Höwner ließ nicht unerwähnt, dass es immer schwieriger werde, Jugend und Aktive bei der Stange zu halten. Hauptproblem sei es, dass es im Ort zu wenig Wohnraum gebe. In ihren Grußworten dankten Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann und Stadtbrandmeister Helmut von Hausen den Brandschützern für ihren steten Einsatz, den die Aktiven mit ihrer frei- willigen Arbeit zum Schutz der Bürger leisten. Von Hausen stellte zudem das neue Motto „Zukunft gestalten“ vor. Ehrungen gab es diesmal bei der Ortsfeuerwehr nicht, jedoch Beförderungen. Maseberg beförderte Carina Leupold zur Feuerwehrfrau und Pauline Wegner zur Oberfeuerwehrfrau. Von Hausen beförderte Maximilian Bednarz und Sascha Szizublinski zu Löschmeistern.