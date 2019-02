Vitaler Jazz, der Spaß macht und toll klingt

Beste Stimmung herrschte in Nordsteimke, als die Jazzfreunde die Four Stream New Orleans Band zu Gast hatten.

Nordsteimke. Mit ihrem lebendigen und unterhaltsamen Stil sorgte die Four Stream New Orleans Jazzband für beste Laune im fast ausverkauften Lindenhof.

Das Saxophon hängt auf einmal fast an der Decke, der Bandleader sagt nach der ersten Pause, sein Deutsch sei nun viel besser, der Klarinettist übersetzt aus dem Englischen. Witz gehört dazu, wenn die Four Stream New Orleans Jazzband aus Arnheim in den Niederlanden im Lindenhof spielt, zum zweiten Mal nach ihrem Auftritt im März 2017.

Sie versprühen einfach gute Laune, spielen auch gut gelaunt und gut gestimmt, vor allem aufeinander abgestimmt. Da wippen viele Leute im fast ausverkauften Lindenhof mit, lächeln und strahlen. New Orleans Revival Jazz ist keine Musik zum in sich versunkenen Zuhören, es ist ein überaus lebendiger, unterhaltsamer Stil.

Entstanden in den französischen Vierteln der amerikanischen Stadt, beeinflusst vom afro-amerikanischen Musizieren, spanischen und lateinamerikanischen Traditionen. Auf den Straßen gespielt und getanzt. Diese Ursprünglichkeit vermittelte die Band aus unserem Nachbarland. Swingend schon, aber immer noch traditionell im Dixieland verwurzelt. So wie die Revival-Bands in den 1950er-Jahren zum „guten, alten Jazz“ zurückfanden. Und der Sound heute noch begeistert.

Dick Olij spielte Melodien auf der Trompete, denen Franz Brittinger reich verzierte Melodien auf der Klarinette entgegensetzte, rhythmisch gestärkt von Posaunist Jan Lebesque und Schlagzeuger Ton Kolkmann, vital und dynamisch. Feinheiten sind da nicht so wichtig, aber die Basslinien (Peter Anders), das Banjo (Roeland Kolkmeijer) sowie sich gut einbringende Klaviermelodien (Hugo Jungen) machten den Sound erst so richtig rund. In ihren Soli zeigten die einzelnen Instrumente zudem ihr Können. Immer Applaus auslösend. Brittinger ist er kurzfristig für den erkrankten Stamm-Klarinettisten Ton Nas eingesprungen.

In vier Wochen, am 8. März, 20 Uhr, setzen „The Boogiesoulmates“ mit Jan Hirte (Gitarre) die Jazzabend der Jazzfreunde im Lindenhof fort mit Blues, Soul und Boogie Woogie, funky und sexy, glamourös und elegant, verheißt Bernd Siemens, zuständig für die Bandauswahl der Jazzfreunde.