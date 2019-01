Große Hilfsbereitschaft für den Vater der gestorbenen Nikita

Nach dem überraschenden Tod der kenianischen Austauschschülerin Nikita-Sally Koyier im November war eine Welle der Hilfsbereitschaft angerollt (wir berichteten). Am Mittwoch teilte die Mitinitiatorin Sandra Straube aus Vorsfelde den vorläufigen Zwischenstand mit. Demnach sind für den hinterbliebenen Vater Tom Koyier 16.600 Euro zusammengekommen. „Dieser Betrag ermöglicht es der Familie Koyier, die Kosten für die Behandlung von Nikita sowie die Kosten der Beerdigung zu stemmen“, schreibt Straube in einer Mitteilung.

Im April 2018 war Nikita mit einer Gruppe aus Kenia fast zwei Wochen lang zu Gast am Phoenix-Gymnasium Vorsfelde. In dieser Zeit war sie bei Sandra Straube familiär untergebracht. Im Juni reisten schließlich Schüler vom Phoenix-Gymnasium nach Kenia. Straubes Tochter Karla war mitgereist. Anfang November folgte die schlimme Nachricht: Nikita, die weltoffene und herzliche junge Frau, ist tot. Für ihren Vater war das bereits der zweite Schicksalsschlag binnen kurzer Zeit. Ein Jahr zuvor war Nikitas Mutter gestorben.

Am Poenix-Gymnasium kümmert sich unter anderem Christine Fingas um das internationale Austauschprogramm. „Nikita war eine ganz tolle Schülerin, die in diesem Jahr 18 geworden wäre und ihr Abitur machen wollte“, sagte sie in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Das Mädchen sei binnen weniger Wochen an einer Autoimmunkrankheit gestorben. Unabhängig von der menschlichen Tragik dieses Falls sei das für den Vater auch ein echtes finanzielles Desaster. In Kenia gebe es kein Sozialsystem, wie in Deutschland, sprich eine Versicherung, die die Kosten für Behandlungen und Beisetzungen übernimmt. „90.000 Euro hat das gekostet“, so Fingas. Selbst ein Professor an der Universität, wie Nikitas Vater, verfüge nicht über derartige Rücklagen. In ihrer Mitteilung hebt Straube das Engagement vieler Familien, Schüler aus dem Eichholz, Lehrer, Freunde sowie Menschen aus ganz Wolfsburg hervor. So habe eine Frau 1000 Euro gegeben, der Abiturjahrgang 2017 gab demnach 2000 Euro aus dem Topf der Abifeier, die Klasse 8b am Phoenix-Gymnasium habe eine Kaffee- und Kuchentafel zugunsten des Vaters veranstaltet und so 200 Euro gegeben, und die Mitglieder der PUG-Fraktion im Ortsrat hätten ihre Aufwandsentschädigungen in den Spendentopf gesteckt. „Vielen Dank allen. Nikitas Vater wird Ihnen das nie vergessen“, schreibt Straube.