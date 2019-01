Mängel am Schulzentrum Vorsfelde: Politiker beraten vor Ort

Es könnte sich was tun: Vertreter der Fraktionen im Ortsrat Vorsfelde wollen sich am 7. Februar ein Bild von den baulichen und konzeptionellen Mängeln am Schulzentrum in Vorsfelde machen, um anschließend vor Ort über Lösungen zu diskutieren.

Was die Mandatsträger mit den gewonnenen Erkenntnissen anstellen und wie die Lösungen aussehen sollen, ist noch offen. Eine Möglichkeit ist ein entsprechender Antrag zum Haushalt 2019. Über diesen soll der Rat am 26. Februar endgültig beschließen. Neu dürften die Eindrücke kaum sein, denn die Mängel am Gebäude etwa sind lange bekannt. Unserer Zeitung liegt eine Liste vor. Auf dieser sind 103 Oberlichter beziehungsweise Lichtkugeln aufgeführt, die seit einem Hagelschaden im Jahr 2013 nicht repariert wurden, sondern nach wie vor nur provisorisch dunkel abgedeckt sind. Immerhin: Wolfgang Preuk Schulleiter am Phoenix-Gymnasium, ist optimistisch, dass dieser Mangel noch in diesem Jahr behoben werden könnte.

Gleichwohl gibt es reichlich anzusehen, wenn die Politiker kommen. Neben der viel zu kleinen Mensa, sie bietet bei 1900 Mädchen und Jungen gerade einmal 84 Plätze, ist laut Auflistung etwa der Südeingang nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Türen öffnen sich nicht automatisch. In die Werkräume der Haupt- und Realschule regnet es offenbar rein. Die Räume seien feucht, heißt es in der Auflistung. Die Heizung im Schulzentrum funktioniert nur bedingt. Der Grund: Die bestehende alte Anlage ist offenbar mit der neu eingerichteten nicht abgestimmt. Das hat zur Folge, dass einzelne Räume oder ganze Abschnitte sozusagen per Zufall beheizt oder eben nicht beheizt werden. Zudem klagen die Verantwortlichen im Schulzentrum über störende Geräusche, nachdem eine neue Pumpe eingebaut worden ist. Die Liste der Mängel umfasst mehrere Seiten.

So fehlt offenbar nach wie vor die vom Schulträger zugesagte Treppenkennzeichnung für sehbehinderte Schüler. Dabei will das Schulzentrum auf Inklusion ausgerichtet sein. Besonders unangenehm lesen sich außerdem diese Punkte: Der Abfluss in den neu eingerichteten Modulbauten funktioniert offenbar nicht. Es kommt, so steht es in der Auflistung, immer wieder zu Überflutungen von Heizungsanlagen durch Fäkalienabfluss – in einer Schule. Mängel an Fenster- und Wasserinstallationen in den allgemeinen Unterrichtsräumen werden nicht behoben. In diesem Stile geht es weiter. Er freue sich über das Interesse der lokalen Politik, so Wolfgang Preuk. Allerdings müsse dieses Interesse auch Handeln nach sich ziehen. Der Haken: Der Ortsrat kann Anträge formulieren und Wünsche äußern, selbst aber keine Entscheidung herbeiführen. Das muss auf stadtpolitischer Ebene passieren.