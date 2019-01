1500 Euro für Chancengleichheit beim Schüleraustausch

Am Mittwochmorgen überreichten zwei Familien das Geld in Form zweier symbolischer Schecks den Fördervereinen für die Realschule und das Phoenix-Gymnasium.

Aus vielen winzigen Schlückchen ist ein ganz großer geworden: Sieben Familien mit direktem Bezug zum Schulzentrum servierten auf dem Weihnachtsmarkt in Vorsfelde die berühmte Feuerzangenbowle zum gleichnamigen Film und verkauften an verschiedenen Ständen allerlei Kleinigkeiten für das Fest.

Auf diese Weise erwirtschafteten sie 1500 Euro. Am Mittwochmorgen überreichten zwei Familien das Geld in Form zweier symbolischer Schecks den Fördervereinen für die Realschule und das Phoenix-Gymnasium: jeweils 750 Euro, zweckgebunden, versteht sich.

Die Idee hat einen durch und durch sozialen Charakter. Mit dem Geld soll auch Schülern die Teilnahme am Austauschprogramm beider Schulen ermöglicht werden, deren Eltern sich das sonst nicht leisten könnten. Die Rede ist von einem regen Programm: So pflegt die Realschule gute Kontakte zu Schulen unter anderem in Frankreich, England und Spanien. Das Phoenix-Gymnasium steht mit Partnern in Kenia, China, Russland, Frankreich und Spanien im engen Austausch.

Drei Tage haben die Familien auf dem Weihnachtsmarkt gestanden. Mit dabei waren auch Tanja Becker-Meiners mit den Kindern Jette und Felix sowie Sandra Straube mit Tochter Karla. „Wir waren mit mehreren Verkaufsständen da und haben Deko, Sterne, Krippen, Kerzen und Kränze verkauft“, erzählten sie zur Scheckübergabe.

In Empfang nahmen diese Vertreter der jeweiligen Fördervereine, Petra Bleich für die Realschule und für das Phoenix-Gymnasium Katja Blüthner. Auch für das jeweilige Austauschprogramm verantwortliche Lehrer waren gekommen: Christine Fingas vom Kenia-Programm und Fleur Liebegall von der Realschule. An die 500 Euro koste ein Austausch pro Schüler, erklärten sie. Wolfgang Preuk, Schulleiter am Phoenix-Gymnasium, betonte die Bedeutung dieser Unterstützung aus der Elternschaft und verwies zugleich auf Fördermöglichkeiten etwa für Austauschfahrten. Wichtig sei grundsätzlich die Chancengleichheit, waren sich an diesem Tag alle einig. Das Engagement der Eltern helfe dabei.