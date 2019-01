Vorsfelder Kyffhäuser sind stolz auf die Sportschützen

Als die Vorsfelder Kyffhäuser am Samstag im kleinen Saal des Schützenhauses an der Meinstraße Jahresbilanz zogen, standen zunächst die Traditionsveranstaltungen im Jahr 2019 im Mittelpunkt allen Interesses: Das Volks- und Sommerfest findet diesmal schon in der Zeit vom 17. bis 20. Mai statt, und...