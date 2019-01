Diebe brechen nachts Lupo und Golf in Vorsfelde auf

Zwei Autoaufbrüche gab es Dienstagnacht in Vorsfelde. Die Vorgehensweise der Täter war dabei in beiden Fällen identisch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und konnten so in das Innere der Fahrzeuge eindringen. Betroffen war ein VW Golf, der im Thorner Weg auf einem Parkplatz für Anwohner abgestellt war. Hier stahlen die Täter einen MP3-Player aus den Fahrzeug. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro. Die zweite Tat ereignete sich in der Straße Über dem Wechsel, ebenfalls auf einem Anwohnerparkplatz. Zusätzlich zu einer Seitenscheibe schlugen die Diebe die Heckscheibe eines VW Lupo ein. Anschließend stahlen sie Werkzeug aus dem Auto. Der Schaden liegt bei 750 Euro. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, sich unter

(0 53 61) 46 46-0

zu melden.