Diebe brechen in Vorsfelder Gaststätte ein

Durch ein aufgehebeltes und eingeschlagenes Fenster stiegen einer oder mehrere unbekannte Täter vermutlich in den frühen Morgenstunden am Freitag in eine Gaststätte in der Neuhäuser Straße in Vorsfelde ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der oder die Täter stahlen einen circa 60 mal 60 Zentimeter großen Tresorwürfel. Darin befanden sich Einnahmen in fünfstelliger Höhe. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.