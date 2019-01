Autofahrer mit 2,62 Promille in Vorsfelde unterwegs

Am Donnerstag um 3.50 Uhr hat die Polizei Wolfsburg den Fahrer eines Toyota in der Stettiner Straße in Vorsfelde kontrolliert. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, da der Fahrer beim Einparken kaum Platz zu dem neben ihm stehenden Auto ließ. Schon beim Öffnen der Tür konnten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Wolfsburger wahrnehmen. Ein Alkoholtest erbrachte 2,62 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.