Endspurt beim Markt am Ütschenpaul

Nur noch zwei Tage können sich die Vorsfelder an ihrem Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul erfreuen. Am heutigen Freitag stellen sich in der Vereinshütte die Landfrauen und der Kulturverein Zugabe vor und informieren über ihre Jahresprogramme. Und morgen, am Samstag, gibt es das musikalische Finale mit...