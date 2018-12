Kinder basteln Weihnachtliches beim SSV Velstove

Wie in jedem Jahr so hatte der SSV Velstove auch diesmal wieder die Kinder des Dorfes am Samstag zum Weihnachtsbasteln unten ins Sportheim eingeladen. So kamen gut 25 Mädchen und Jungen ab vier Jahre und suchten sich aus, was sie so basteln wollten. Susanne Kudla, Gertrud Dembowski und Anja Bock...