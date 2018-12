Hehlinger Weihnachtsmarkt lockt mehr als 500 Gäste an

Zum 28. Mal schon richtete am Samstagnachmittag der TSV Hehlingen den Weihnachtsmarkt in und an der Mehrzweckhaller aus. „Wir haben wieder den Hut in den Ring geworfen“, sagte TSV-Vorsitzender Uwe Richter, der sich freute, dass in der Halle 28 private Aussteller ihre Waren anboten. Dazu waren...