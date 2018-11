Aller-Ohre-Verband und VW verbessern den Lebensraum Aller

Die Aller gilt als wichtigster zu entwickelnder Fluss in der Region, wie der Aller-Ohre-Verband mitteilt. Im Besonderen oberhalb des Mittellandkanals im Schutzgebiet Drömling sowie am Rande von Wolfsburg liegen wertvolle Naturräume, die von der Aller durch die Stadt hindurch mit dem Naturschutzgebiet Barnbruch verbunden werden, heißt es in der Mitteilung. Nach der Renaturierung der Allerniederung zwischen dem Volkswagenwerk und Kästorf findet ein weiterer Baustein zur Verbesserung des Lebensraums Aller statt. Diese freiwillige Biodiversitätsmaßnahme wird von der Volkswagen AG in Partnerschaft mit dem Aller-Ohre-Verband umgesetzt.

Die Bauzeit hat am 19. November begonnen und wird voraussichtlich am 30. November abgeschlossen.

Bei einer Elektrobefischung der Angler-Gemeinschaft Vorsfelde im Jahr 2017 wurden viele Fische gesichtet, typische Fließgewässerarten fehlten jedoch weitgehend. Die Volkswagen AG und der Aller-Ohre-Verband wollen sich dieses Problems annehmen und starten eine anspruchsvolle Aufwertungsmaßnahme in der Aller. In dem Streckenabschnitt – oberhalb des Mittellandkanals und unterhalb der Einmündung des Katharinenbaches – verläuft die Aller durch den großzügigen Ausbau in den 1960-Jahren arm an typischen Fließgewässerstrukturen. Ein monotones Sandbett führt zu Artenverarmung, wobei die Sohle natürlicherweise ein wertvoller, artenreicher Lebensraum wäre.

Auf 1,9 Kilometern Gewässerstrecke sollen durch großflächige Kiesbänke sowie das Anlegen von Einengungen im Niedrigwasserbett wieder Fließgewässerstrukturen entstehen. Durch den Einbau wird ein „schlängelndes Fließen“ im vorhandenen Gewässerbett erzeugt, und im Kies können Fische laichen und Kleinstlebewesen sich ansiedeln.

Zusätzliche Pflanzungen von Bäumen auf der Böschungsoberkante sollen die Beschattung des Gewässers langfristig verbessern. Bei der Maßnahme wird darauf geachtet, dass die Hochwassersituation im Oberlauf nicht verschärft wird.