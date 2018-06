Beim 71. Drömlingsportfest sind 120 junge Sportler dabei

Das ist wahre Tradition: Schon zum 71. Mal richtete der MTV Vorsfelde das Drömling-sportfest im Eichholz-Stadion am Schulzentrum aus, bei dem mehr als 120 Mädchen und Jungen aus zehn Vereinen an den Start gingen. Die meisten Teilnehmer schickten der MTV Vorsfelde und die LG Braunschweig in den...