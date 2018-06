Polizei schnappt acht Drogensünder

In Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt gab es am Mittwoch eine groß angelegte Polizeiaktion gegen Drogensünder am Steuer. Acht Fahrzeuglenker wurden in Wolfsburg aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt 27 Beamte waren an der B 188 und an der Schulenburgallee im Einsatz. ...