Modellracer sind in Vorsfelde auf der Jagd nach schnellen Zeiten

„Superwetter. Und das an allen beiden Tagen“, freute sich Rennleiter Christian Hillebrand, als am Wochenende der Rennmodellclub (RMC) Wolfsburg auf dem „kleinen Mückenring“ im Vorsfelder Vogelsang in die Saison startete. Die RMC-Modellracer richteten den 2. Lauf zum...