DLRG bietet Schwimmen für Anfänger an

Vorsfelde Die DLRG-Ortsgruppe Vorsfelde bietet einen Anfängerschwimmkursus für Kinder von 5 bis 6 Jahren an. Beginn ist am Dienstag, 15. Mai, um 9 Uhr im Badeland Wolfsburg. Eine Anmeldung erfolgt über das Formular auf der Internetseite www.vorsfelde.dlrg.de. Am Mittwoch, 9. Mai, gibt es zu dem Kursus einen...